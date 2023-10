Cado (e-ono) dalle nubi

riedizione cittanovese del film con Checco Zalone

Il MOVIMENTO VIVA CITTANOVA VIVA non è riuscito a trovare delle risposte alle domande poste a seguito della vicenda riguardante la gestione del Cimitero Comunale.

A tali interrogativi si sono aggiunti altri, dettati dall’intervento dell’assessore Marchese che nel comunicare di essersi “autosospeso dalle funzioni per le ragioni espresse direttamente al sindaco”, si riservava di “renderle pubbliche dopo aver consultato” i legali.

A questo punto:

– il Sindaco DEVE spiegare alla comunità cittanovese:

1)Come mai pur essendo a conoscenza, per sua stessa ammissione, dal lontano 2017 di quanto avveniva all’interno delle mura cimiteriali, ha atteso ben TRE ANNI per sporgere denuncia?

2)Come può un ASSESSORE con delega al Cimitero, indagato nell’ambito dell’inchiesta per CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE A DELINQUERE e TENTATO FALSO – reati per i quali la Procura di Palmi ne aveva chiesto l’arresto, AUTOSOSPENDERSI ED ESSERE INDICATO ASSENTE NEI PROVVEDIMENTI della Giunta?

3)Ha avocato a sé la delega nella materia attribuita al Marchese?

4)L’assessore autosospeso (sic!) continua a ricevere la retribuzione?

5)Perché sino ad oggi non ha comunicato le ragioni dell’autosospensione come riferite dall’assessore Marchese, visto che quest’ultimo continua a tacere (nonostante la riserva)?

– I partiti ed i gruppi politici di maggioranza (Partito Democratico e Nuovo Inizio), DEVONO spiegare alla comunità cittanovese:

6) Perchè non hanno chiesto le dimissioni di un assessore ritenuto dal Giudice “concorrente esterno nell’associazione a delinquere per aver concretamente contribuito al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell’associazione”, continuando imperterriti a difendere una giunta fallimentare ed un Sindaco incapace?

NELL’ASPETTARE RISPOSTE CHIARE, SI RIBADISCE CHE CITTANOVA NON PUÒ ESSERE AMMINISTRATA DA CHI FINGE DI CAPIRE CIÒ CHE NON SI CAPISCE E DI NON CAPIRE CIÒ CHE SI CAPISCE BENISSIMO.

IL MOVIMENTO

VIVA CITTANOVA VIVA