Si è tenuto presso l’antica Caffetteria Bar Conte il consueto scambio di auguri promosso da Graziano Di Natale, unitamente ai dirigenti del circolo locale del Partito Democratico – Fabio Locane e Francesca Branchicella – e de “La Migliore Calabria, rappresentata dal giovane Aldo Maria Cupello. In una sala gremita in ogni posto, la “Comunità del Fare”, forza politica di maggioranza rappresentata nell’aula F. Lo Giudice da tre consiglieri comunali e due assessori, ha posto le basi per iniziare un nuovo anno da assoluti protagonisti dello scenario politico paolano e regionale. “Non possiamo che dedicare momenti simili all’indimenticato Francesco Sansostri”. È il commento di Graziano Di Natale, che così prosegue: “Sentiamo la responsabilità di dover fornire risposte concrete ai paolani e – Sottolinea l’esponente politico – nel 2023 faremo in modo, attraverso un dialogo leale e schietto, di mettere al centro dell’azione politica della maggioranza di Governo le tematiche a noi care”. L’ex Segretario Questore dell’assemblea regionale della Calabria afferma inoltre: “I cittadini conoscono la nostra storia politica fatta di battaglie e di proposte vincenti. Nel correggere il tiro su aspetti finora venuti meno, resteremo coerenti a quanto affermato in campagna elettorale e – Conclude – alle linee programmatiche che ci appartengono. Siamo compatti e questo gruppo proseguirà il proprio impegno”.