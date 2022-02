Tremendo incidente nella notte a Praia a Mare. Intorno alle 2, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea è intervenuta in via Roma dove una Alfa Romeo Giulietta, per cause in via di accertamento, è sbandata incastrandosi fra due alberi. Lo scontro non ha lasciato scampo al conducente: si tratta di un 25enne, Enzo Cosenza, che è spirato subito dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale di Praia. L’opera dei Vigili del fuoco è valsa all’estrazione del ferito dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Scalea e il 118.