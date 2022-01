Sbarcati 280 migranti a Lampedusa, sette i morti

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Nuova tragedia del mare questa notte a Lampedusa. Sull’isola è approdato un barcone con 280 persone a bordo, in arrivo dal Bangladesh e ed Egitto. Il bilancio è di sette morti. Tre migranti sono stati trovati già deceduti, probabilmente per ipotermia, mentre altri quattro sono morti prima di arrivare sulla terraferma. “Ancora una tragedia, ancora una volta piangiamo vittime innocenti – afferma il sindaco di Lampedusa Totò Martello – Noi continuiamo a fare la nostra parte tra mille difficoltà, nonostante il governo italiano e l’Europa sembrino aver dimenticato Lampedusa e i lampedusani. Ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto”.

(ITALPRESS).