Sbarca a Messina con oltre 3 chili di cocaina, arrestata

MESSINA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, una 41enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un posto di controllo predisposto presso gli imbarcaderi, i militari hanno fermato e sottoposto a controllo un’auto appena sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. Insospettiti dall’atteggiamento visibilmente nervoso della conducente, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare trovando oltre 3 chili di cocaina, suddivisa in 3 confezioni, abilmente occultata all’interno del veicolo. La 41enne è stata arrestata. La droga è stata sequestrata e inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Dagli accertamenti effettuati è risultato che, dal quantitativo sequestrato, secondo una stima degli investigatori, sarebbe stato possibile ricavare 15.000 dosi di cocaina da immettere sulle piazze di spaccio.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!