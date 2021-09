Sarri torna sul derby “Non capisco le proteste di Mourinho”

ROMA (ITALPRESS) – “Le proteste di Mourinho? Lucas Leiva aveva subito fallo e non lo aveva commesso e il rigore è nato da una posizione di fuorigioco di Zaniolo. Poi il rigore concesso a Zaniolo l’ha visto solo l’arbitro e il Var, il contatto non l’ho visto e se c’è stato, è stato Zaniolo ad aver colpito Akpa-Akpro. Ma non voglio più parlarne, la stagione non è fatta di due sole partite”. Alla vigilia della gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, Maurizio Sarri si toglie qualche sassolino dalla scarpa, tornando sulle recriminazioni post-derby del collega giallorosso. Per quanto riguarda la gara di domani e il possibile turnover, “seguirò l’allenamento e valuterò chi potrà essere in campo. Oltretutto la Lega ci ha messo una partita di campionato a 61 ore dalla fine della partita europea. Mi sembra fuori dal mondo ma dobbiamo adeguarci. Chiedo alla squadra di concentrarsi sulla gara di domani, è un girone difficile, abbiamo sbagliato la prima e per noi domani è delicata e importantissima. Sarà molto più difficile di ciò che si pensa. Ci ho giocato con la Juve, abbiamo vinto ma furono due gare molto sofferte”.

(ITALPRESS).