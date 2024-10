“Vogliamo creare uno spazio fisico per far incontrare idee e proposte, nell’ottica della costruzione di un programma di rilancio, economico e culturale, del paese”. È con questo spirito che il Movimento politico Progetto Comune di Saracena, rappresentato in Consiglio comunale dai consiglieri Luigi Pandolfi, Leonide Spinelli, Mattia Di Pace e Barbara Forte, hanno pensato di aprire una nuova sede sul corso principale della cittadina del Pollino.

“Le elezioni sono lontane – dicono i promotori – e quella che apriamo non è la sede elettorale di Tizio o di Caio. In questi mesi, però, abbiamo riscontrato tra i cittadini di Saracena un bisogno di partecipazione e ad esso cerchiamo di dare una risposta con questa iniziativa. Saracena sta vivendo un momento molto difficile. Non si vede una prospettiva rosea all’orizzonte, mentre crescono soltanto pressione tributaria, abbandono e problemi sociali. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di molti concittadini, di tante donne, di giovani. È un buon inizio. Significa che il muro del silenzio e della rassegnazione si sta sgretolando. Non si può stare più in mezzo al guado. Nei prossimi giorni terremo la prima riunione per definire alcuni aspetti organizzativi e programmare alcune iniziative. Saremo molto aperti ed inclusivi, certamente dialoganti con chiunque voglia dare un proprio contributo per l’alternativa.