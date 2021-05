Il Movimento politico Saracena in Comune alle prossime regionali sosterrà la candidatura di Luigi De Magistris alla presidenza della giunta regionale e la lista “Un’altra Calabria è Possibile” guidata da Mimmo Lucano.

In Calabria è venuto il momento di scelte coraggiose. Scelte di rottura che possano aprire ad una vera trasformazione di un quadro politico, economico e sociale della regione segnato da vecchi e nuovi problemi e contraddizioni. Crisi di credibilità della politica, mancanza di opportunità per i giovani, disoccupazione e precariato, sanità pubblica allo sbando, spopolamento delle aree interne. Sono solo alcuni dei problemi che abbiamo davanti, peraltro aggravati dalla crisi pandemica in atto. Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dal governo a Bruxelles, per come è articolato, non manifesta un’attenzione particolare per il Mezzogiorno e la Calabria. E’ una questione di risorse e di filosofia dello sviluppo. Non è con incentivi alle imprese e con opere faraoniche come il ponte sullo Stretto che si crea economia e sviluppo nelle aree depresse. Sono strade già battute che non hanno portato risultati. Serve, piuttosto, un nuovo ruolo dello Stato che si coniughi ad una autonoma iniziativa di programmazione dal basso, dai comuni alla stessa regione. In questo senso, anche il Recovery plan dovrà costituire un terreno di battaglia politica. Discorso che vale anche per la sanità pubblica, ridotta a brandelli dalle politiche e dalle non-politiche di questi anni.

In Calabria c’è un esempio virtuoso di riscatto delle aree marginali: Riace. Un caso paradigmatico, nel quale sono condensate tante buone pratiche per un modello alternativo di sviluppo. Accoglienza, beni comuni, medicina territoriale, agricoltura di qualità, difesa dell’ambiente e del paesaggio, recupero delle identità e turismo solidale, antimafia sociale. Consapevoli che ogni esperienza locale ha una storia a sé, pensiamo che il “modello Riace” possa rappresentare una fonte di ispirazione per un programma di governo alternativo, valido per l’intera Calabria. Per questo abbiamo salutato con grande entusiasmo la decisione di Mimmo Lucano di candidarsi a queste elezioni regionali. Crediamo che la lista “Un’altra Calabria è Possibile” sia la vera novità in questa tornata elettorale. Il riferimento ideale e programmatico per quanti aspirano ad un cambiamento reale dello stato di cose presenti. Noi ci saremo.