DI CLEMENTE CORVO

Dopo le ultime note pubblicate venerdì scorso , in riferimento alle limitazioni relative alle presenze nello Stadio Polivalente Pasquale Stanganelli di Gioia Tauro, durante gli incontri di calcio, sembra che la situazione si sta evolvendo in maniera positiva. Infatti lo Stadio Polivalente strutturato per avere una capienza di circa 7000 persone a tutt’oggi è omologato a sole 99 presenze. A tal proposito in un comunicato stampa ricevuto dal delegato allo Sport del Comune di Gioia Tauro, Enzo Filippone, subito dopo l’incontro di domenica scorsa tra la Gioiese e la Ravagnese, impegnandosi nell’ immediatezza in tal senso, si è così espresso: ” Non mi demoralizzo, non ho paura di affrontare l’ennesimo problema che riguarda lo sport Gioiese. Ho già avviato una procedura per poter far aumentare la capienza a più persone al Polivalente. Nei prossimi giorni, una commissione composta dal Sindaco, dal dirigente dell’ufficio tecnico, dal responsabile ASP, dal dirigente del commissariato di polizia e dall’ ingegnere dei vigili del fuoco si riuniranno e faranno un sopralluogo per poter chiarire la situazione e risolvere il problema. In base a quello che ho acquisito dalle procedure da effettuare sarà possibile aumentare momentaneamente l’ingresso a più persone con un numero compreso tra ( 1500 e 3000) presenze. Il numero esatto sarà stabilito in base a quello che si otterrà nell’incontro della commissione, sempre nel rispetto delle leggi e delle norme di sicurezza “. Sarebbe certamente già un buon risultato, visto che negli anni, per quanto riguarda lo Stadio Polivalente non é stato preso nessun provvedimento in merito. Ci si augura, che già dalla prossima partita in casa di domenica prossima, che vedrà opposta la Gioiese contro il Melicucco, la situazione riguardo alla presenza degli spettatori possa essere risolta definitivamente. La squadra Viola, in queste ultime partite del campionato di Promozione ha necessità di avere al suo seguito l’intera tifoseria Gioiese, un aiuto determinante ed importantissimo, per cercare di raggiungere l’obiettivo prefissato che é quello del salto di categoria. Nel frattempo approfittiamo per ricordare che domani pomeriggio alle ore 14:30 la Gioiese disputerà il suo incontro infrasettimanale a Cinquefrondi, la società Viola chiede ai suoi tifosi di seguire la squadra, in un incontro molto delicato ed importante per la vetta della classifica.