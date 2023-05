Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, l’assessore allo sport Gaetano Muto e l’Amministrazione Comunale tutta si congratulano con Sara Lucia Caterisano per il grande successo ottenuto ai campionati europei Under 19 di Canottaggio che si sono svolti in Francia.

La giovane fa parte de “Il quattro femminile” della nazionale italiana Under 19, denominata Italremo.

Sara è un talento Made in Isola Capo Rizzuto

Complimenti a lei, alla squadra e a tutta la sua famiglia che l’ha supporta da anni in questo sogno.