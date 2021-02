Gli Agenti della Polizia di Stato delle Volanti in servizio di controllo del territorio sono intervenuti presso una struttura privata sita nel quartiere Catona, in seguito alla segnalazione giunta alla sala operativa della Questura di un ricevimento serale in corso.

Unitamente al personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Calabria, gli operatori si sono recati presso lo stabile, constatando la presenza nel piazzale esterno di circa 30 autovetture, ed identificando all’interno circa 60 persone, che stavano consumando delle pizze sia sedute a tavoli allestiti che in piedi. La maggior parte delle persone si trovavano all’interno di una sala con finestre chiuse, e pertanto sono state elevate 44 sanzioni per inosservanza delle norme di legge in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus.

Il titolare della struttura è stato sanzionato in via amministrativa dal personale della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, per non aver impedito che fossero disattese le prescrizioni vigenti in materia di Covid-19 e per aver trasformato, temporaneamente, un’ambiente della struttura in una sala mensa.