A distanza di pochi mesi dall’incontro tenutosi a Santa Cristina d’Aspromonte ove veniva data alla popolazione comunicazione d’impegno da parte della Città Metropolitana circa gli interventi migliorativi della viabilità sulla strada SP2 EX 112 Bagnara-Bovalino, sono stati finalmente raggiunti gli obiettivi preposti, oggetto della campagna elettorale della compagine “Rinascita Cristinese” con capolista Antonino Violi. Infatti nell’ultimo consiglio comunale dell’anno presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, tra i 17 punti posti all’ordine del giorno è stata data via libera ad una variazione di bilancio sul tema della viabilità che consente la messa in sicurezza di arterie aspromontane e pre aspromontane che collegano diversi comuni del comprensorio, fra i quali Bovalino, Benestare, Careri, Platì e Santa Cristina d’Aspromonte. Come ha affermato Antonio Violi, oggi capogruppo di minoranza del comune aspromontano “Uno dei punti principali del nostro programma elettorale, è stato compiuto in soli 7 mesi. L’azione politica durata ben tre anni e terminata , come già anticipato dallo stesso Violi (Commissario cittadino di Fratelli d’Italia ) e dal consigliere Domenico Gangemi (Commissario cittadino di Azione) durante una recente manifestazione pubblica, informando la popolazione presente dell’invio alla SUAM della pratica della strada SP2, ci consente di comunicare con orgoglio che il bando di gara per i lavori della messa in sicurezza dell’importante arteria che dalla litoranea tirrenica porta alle pendici dell’Aspromonte, permettendo il collegamento tra i comuni di Bagnara, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli, Cosoleto, Delianuova, Scido, Santa Cristina d’Aspromonte, Platì e Bovalino, da tempo abbandonata dalle istituzioni, è stato finalmente “pubblicato”. La procedura negoziata per conto del Settore 11 della Città Metropolitana di Reggio Calabria -Lavori urgenti sulla SP2 per il ripristino e messa in sicurezza della viabilità dei comuni interessati, ha consentito lo stanziamento di 2.839.308,46€. Violi ha ringraziato La Città Metropolitana di Reggio Calabria, nello specifico il Sindaco facente funzione Carmelo Versace, il Consigliere Rudi Lizzi, il Responsabile dell’area tecnica dott. Benestare, per la disponibilità e la dedita presa d’impegno, nonché i cittadini cristinesi che con pazienza hanno atteso questo storico momento e tutti i sostenitori della lista N. 1 Rinascita Cristinese, il comitato guidato dall’avv. Daniele Tedesco, promotore della costituzione di un comitato di cittadini che ha attenzionato sin dalle prime fasi il procedere degli eventi ed il Circolo di F.lli d’Italia Santa Cristina d’Aspromonte, che coordinato dal Capogruppo Regionale di FDI On Giuseppe Neri, si è adoperato per questa battaglia politica con i primi flash mob . Già considerata la via principale di accesso al Parco Nazionale dell’Aspromonte, la riapertura di questa strada risulta di fondamentale importanza sotto l’aspetto economico e sociale , non solo per Santa Cristina ma per tutti i comuni che vengono attraversati dalla Sp2; oltre che per i numerosi terreni agricoli ricadenti al suo interno anche sotto l’aspetto funzionale, dato che rappresenta l’alternativa più comoda per il raggiungimento delle scuole e dei luoghi di lavoro.