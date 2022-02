Il giorno 11 Febbraio 2022 si è riunito il Consiglio Comunale nel Comune di Santa Cristina D’Aspromonte.

I punti all’ordine del giorno sono stati diversi, ma tra i punti importanti e di maggiore interesse troviamo l’Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale, i lavori fino ad oggi erano stati presieduti dal Sindaco Dott. Salvatore Papalia.

La funzione del Presidente del Consiglio è fondamentale, in quanto, rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede, coordina le discussioni durante le sedute, concede la facoltà di parlare, proclama il risultato delle votazioni. Ha il compito di dirigere ogni altra attività del Consiglio e di sovrintendere all’organizzazione degli uffici dei servizi consiliari.

Con Votazione a scrutinio segreto si è proceduto all’Elezione del Presidente del Consiglio Comunale, nella persona della Dott.ssa Concettina Tallarida laureata in Giurisprudenza e della Vicepresidente Giuseppina Madaffari studentessa universitaria.

La Presidente Dott.ssa Tallarida Concettina ha iniziato a muovere i primi passi in politica, grazie allo zio Orazio Tallarida già commissario di Forza Italia e Consigliere Comunale da diverse legislature nella Città di Busto Arsizio, ricoprendo svariati ruoli ed incarichi sia a livello di partito che all’interno del Comune, nonché anche all’amore smisurato che gli è stato trasmesso dal padre Dott. Francesco Tallarida, verso il piccolo centro aspromontano, Consigliere Comunale di lungo corso. La neo Eletta ha dichiarato che “grazie a loro mi sono avvicinata alla politica, facendomi scoprire e comprendere l’importanza della politica non come fine a sé stessa, ma come servizio al cittadino.”

Le prime battute dopo l’elezione a Presidente della Dott.ssa Tallarida sono state: “ Ringrazio quest’aula per la fiducia, svolgerò la funzione da voi demandata con grande senso di responsabilità e correttezza nel rispetto delle regole imposte dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. Il mio impegno sarà sempre rivolto alla politica come servizio al cittadino, al bene comune e dei valori e dei principi democratici. Grazie all’elezione di oggi si è intrapreso un nuovo percorso di collaborazione con il Sindaco Dott. Salvatore Papalia, dovuto alla stima che nutro nei suoi confronti e condividendo l’obiettivo comune volto alla tutela e nell’interesse del cittadino come priorità.”

Sicuri di una proficua collaborazione e contenti di un’elezione al femminile, si formulano gli auguri alla Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Concettina Tallarida ed alla Vicepresidente Giuseppina Madaffari.

Al Sindaco Dott. Salvatore Papalia, alle neo elette ed a tutto il Consiglio comunale, si auspica buon lavoro!