Anche quest’anno, Graziano Tomarchio TV, sarà a Sanremo, in occasione della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Farà parte di una stretta selezione di radio e Tv più importanti d’Italia con Radio Jukebox. Una grande soddisfazione per Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi con il loro staff ad essere tra i pochi accreditati e quindi, pronti per questa nuova avventura in una città di Sanremo, come lo scorso anno ancora blindata, che dovrà fare i conti anche con il green pass rafforzato e con un protocollo rigidissimo a causa della pandemia in corso. In questo modo, l’evento potrà comunque svolgersi con maggiori libertà, vincolate ovviamente dalla richiesta del green pass e delle regole di salvaguardia sanitaria che dovrebbero permettere la presenza del pubblico in sala. Un aspetto considerato fondamentale da Amadeus, che lo scorso anno si era invece dovuto confrontare con la difficoltà di condurre davanti a un parterre deserto.

In questo ambito, Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi, coadiuvati da un’attrezzata regia mobile, con la collaborazione tecnica di Tony Vero e per la parte grafica e video di Emanuele Praticò, seguiranno da vicino l’importante kermesse canora per raccontarne le curiosità e i retroscena con collegamenti giornalieri radiofonici e televisivi diffusi anche a copertura nazionale. A partire da martedì 1 febbraio dalla Città dei Fiori, collegamenti giornalieri con la conduttrice Dominga Pizzi, trasmissioni in diretta e format che coinvolgeranno gli ospiti ed il pubblico sanremese.

Grazie al supporto dei suoi sponsor, Graziano Tomarchio TV, produrrà un format sul Festival ripetuto da numerose emittenti locali e regionali in tutta Italia. Gli speciali sul Festival andranno in onda sulle maggiori emittenti calabresi e saranno garantite dirette giornaliere con Reggio Tv e Telespazio TV e Telemia.

“Il periodo difficile che tutti stiamo attraversando non ci ha impedito di preparaci a questa nuova avventura con qualche difficoltà in più, ma con il solito entusiasmo – dicono Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi – siamo pronti, quindi, a seguire da vicino la 72esima edizione del Festival della canzone Italiana, un appuntamento al quale non potevamo mancare. La kermesse sanremese è uno degli eventi più attesi nel nostro Paese e noi, saremo presenti, come facciamo ormai puntualmente da tantissimi anni, grazie anche al supporto dei nostri partner e sponsor che ci affiancheranno come sempre in modo significativo. Saranno tante le emozioni che condivideremo con voi. Appuntamento quindi dal 1 al 5 febbraio su radio Jukebox e sulle maggiori emittenti televisive calabresi direttamente dalla città dei fiori, con i nostri approfondimenti, notizie, curiosità, interviste e tante sorprese che attireranno la vostra attenzione.”