Nel dare notizia del tavolo convocato da S.E. il Prefetto per un confronto sulle numerose criticità che investono i servizi sanitari nella Piana di Gioia Tauro non è stato inserito, tra i partecipanti, il sen. Fabio Auddino.

Per l’involontaria omissione, dovuta ad un mero errore materiale dell’estensore della nota, l’Associazione intende scusarsi formalmente con il sen. Auddino, dandogli atto di una presenza attiva e di un contributo positivo ai lavori che si sono svolti nella Prefettura di Reggio Calabria.

La sua partecipazione ha contribuito a definire possibili forme di collaborazione interistituzionale, nella ricerca di soluzioni immediate che possano fornire risposte valide alla perenne richiesta di una sanità adeguata ai bisogni dei cittadini.

Nel ribadire le scuse al sen. Auddino l’Associazione auspica la prosecuzione di un rapporto fattivo per affrontare in modo unitario una problematica così rilevante come il diritto alla salute.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Cosentino Giuseppe Zampogna