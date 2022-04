Sanità: Occhiuto, ospedale Praia a Mare è aperto e fa parte del Piano operativo regionale

“Leggo qualcuno che si chiede per quale motivo non si apra l’ospedale di Praia a Mare.

L’ospedale è aperto.

Lo abbiamo aperto durante quest’ultima ondata di pandemia per consentire nuovi posti Covid.

Nel Piano operativo che presenteremo martedì prossimo al Ministero dell’Economia e a quello della Salute c’è scritto nero su bianco che l’ospedale di Praia fa parte della rete ospedaliera regionale.

Oltre a essere dotato dei posti letto ordinati dalla sentenza del Consiglio di Stato, ne avrà ulteriori per il reparto di ortopedia, perché vogliamo farne un centro che si occuperà anche di traumatologia, in quanto pensiamo che questa struttura insiste su un’area in cui questa branca della medicina può essere essenziale.

Inoltre, abbiamo utilizzato quella sentenza per dire al governo, e lo faremo martedì, che l’ospedale di Praia a Mare non solo va tenuto aperto, ma va reso ancora migliore di quello che la sentenza stessa vorrebbe”.

Lo dice Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un video pubblicato su Instagram.