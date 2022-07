Appena terminata lunga riunione della #maggioranza dei #Sindaci della Piana, presso la sala consiliare di Gioia Tauro, sulla drammaticità della #sanità nella #Piana di Gioia Tauro. #Assente la Commissaria di Furia.

Tra poco renderemo pubblico il #documento ufficiale con le posizioni e le richieste precise e forti dei Sindaci.

Pronti ad azioni #durissime se non ci saranno risposte concrete ed immediate.

Non possiamo permettere che alla nostra gente vengano negati, ormai, anche i servizi essenziali ed il diritto alla salute.

Dobbiamo essere tutti #uniti senza divisioni e campanili