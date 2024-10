🔥🔥🔥SINDACI SODDISFATTI🔥🔥🔥

CITTADINI DELUSI

Mentre i nostri sindaci si reputano soddisfatti dell’ incontro avuto con la manager della nostra ASP D.ssa DI FURIA,CHE LI ACCOGLIE PER RIPETERE IL SOLITO SERMONE E SOPRATTUTTO PER PRENDERSI GIOCO ANCORA UNA VOLTA DI NOI CITTADINI CALABRESI ,

LA GENTE, RAPPRESENTATA DA VOI SINDACI MUORE ASPETTANDO UN POSTO PER POTERSI OPERARE…EH SIIII CARI POLITICI MENTRE VI RITENEVATI SODDISFATTI E AMMALIATII DAL DISCORSETTO CONVINCENTE DELLA dg CHE SI RIEMPIVA LA BOCCA DEL VIA LIBERA FORSE E SE TUTTO VA BENE A FINE ANNO DELL INIZIO DEI LAVORI DA EFFETTUARE IN TEMPI OVVIAMENTE NON SANCITI DA NESSUN IMPEGNO SCRITTO, DA NESSUN CRONOPROGRAMMA PER QUESTE BENEDETTE CASE DI COMUNITA E OSPEDALI DI COMUNITÀ

.NOI NON RIUSCIAMO A STARE AFFATTO TRANQUILLI.

AVETE CHIESTO PER CASO DOVE PRENDERA’ IL PERSONALE PER QUESTE SCATOLE ANCORA DA FARE E PER LO PIÙ VUOTE IN TUTTA LA CALABRIA? HA FORSE INDETTO I CONCORSI PER TUTTE LE FIGURE CHE SERVONO?VISTO I TEMPI BIBBLICI DELLA BUROCRAZIA?

NON UNA PAROLA SUL FUTURO DEL NOSTRO OSPEDALE SPOKE…UNICO NELLA PIANA…NON UNA PAROLA DELLA GRAVE E ANNOSA MANCANZA DI MEDICI ANESTESISTI….LE LISTE D ATTESA SONO QUASI RADDOPPIATE…

POVERI NOI . .QUALCUNO DIREBBE: AMARA TERRA MIA!!!!

AVETE CHIESTO DEL PERCHÉ NEL REPARTO DI RADIOLOGIA DOVE SI EFFETTUANO 43 MILA PRESTAZIONI L ANNO SONO RIMASTI SEMPRE I SOLITI 4 MEDICI STREMATI E DOVE C’È UN PRIMARIO COSTRETTO A FARE 18 NOTTI AL MESE?

AVETE CHIESTO PERCHE LA CHIRURGIA DEL NOSTRO OSPEDALE HA UNA LUNGA LISTA D ATTESA, PIÙ DI 230 I PAZIENTI IN ATTESA DI POTER FARE UN INTERVENTO….

ALTRO CHE SODDISFATTI!!!!

VOGLIAMO FATTI E NON PIÙ PAROLE.

I CITTADINI ASPETTANO DI ESSERE OPERATI PER INIZIARE A VIVERE UNA VITA DEGNA DI ESSERE VISSUTA MA PER MANCANZA DI ANESTESISTI NON SI POSSONO FARE INTERVENTI SE NON LE SOLE URGENZE.

AVETE CHIESTO PERCHÉ DOPO LA FARSA DELL’ AMBULATORIO DI ONCOLOGIA DI SOLE CONSULENZE NON È PARTITO SUL SERIOCOME PROMESSO IL NOSTRO REPARTO DI ONCOLOGIA? , C’È TANTA GENTE DEL TERRITORIO CHE ATTENDE DI POTER FARE LA CHEMIOTERAPIA QUI A POLISTENA…ABBIAMO SULLA CARTA IL REPARTO DI ONCOLOGIA MA DI FATTO MAI PARTITO.PERCHE?

FORSE DA NOI L INCIDENZA DEI TUMORI È MINIMA?

AVETE DATO UN OCCHIATA ALLE STATISTICHE?

CI SONO MEDICI ONCOLOGI DISPOSTI A VENIRE A POLISTENA, MA NON C’È PEGGIOR SORDO DII CHI NON VUOL SENTIRE.

QUESTO E TANTO ALTRO MANCA AI VOSTRI CITTADINI.

#SAPPIATELO