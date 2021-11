Onore delle armi al dott. Domenico Minniti, per essersi ricordato, come fulminato sulla strada per Damasco, dopo otto mesi di incarico quale Direttore Sanitario dell’ASP di Reggio Calabria, che nel 2019 aveva fatto domanda di partecipazione ad un “concorso per Direttore della C.O. SUEM 118”, bandito allora dall’ASP di Reggio Calabria, e rendendosi conto, pertanto, che la sua permanenza all’ASP avrebbe creato un conflitto di interessi.

Ma se al dott. Minniti può essere riconosciuta una tale onorevole uscita, qualunque sia stato il motivo delle sue dimissioni, la stessa cosa non può essere tributata al Commissario Straordinario -dott. Scaffidi- il quale, pur non essendo riuscito, finora, dopo oltre otto mesi di incarico, a intravvedere il bandolo della matassa per raggiungere gli obiettivi assegnatogli con il DCA 44, dell’11/03/2021 (abbassamento del debito e ripresa dei LEA), tanto da necessitare -secondo un’autorevole testata giornalistica locale- la presenza di esperti per fare chiarezza sul “buco nero dei conti dell’ASP”, con ulteriore aggravio di spese, ancora continua a persistere nella sua follia, pensando di poter risollevare le sorti dell’azienda eliminando presidi essenziali di sanità, non pagando diritti e spettanze acquisiti dai lavoratori e/o cercando di far tacere le legittime lamentele di sindaci e dipendenti.

A parere di questa O.S. FP CGIL nulla è più sbagliato di un tale comportamento.

L’eliminazione o il ridimensionamento di presidi sanitari di strategica importanza, non porta ad alcuna riduzione del debito, venendo, il risparmio generato dal taglio, assorbito dalla conseguente emigrazione sanitaria e, pertanto, ciò che si otterrà, in modo semplicistico, sarà soltanto l’abbassamento dei LEA.

La riduzione del debito si otterrà soltanto se si doterà il Servizio Economico Finanziario di personale e di mezzi tecnici e organizzativi di supporto, tali da poter controllare e vigilare in modo costante, preciso e puntiglioso il pagamento delle fatture e dei debiti dell’ASP, anche quelli discendenti da titoli giudiziari (Decreti Ingiuntivi e sentenze), onde evitare -ciò che in passato è stato sporadicamente scoperto da qualche Commissario illuminato- casi di doppio se non di triplo pagamento della stessa fattura e/o dello stesso titolo esecutivo, portato più volte ad esecuzione;

la riduzione del debito si potrà ottenere se si impronteranno politiche di investimento mirate, tendenti a valorizzare le eccellenze che già esistono nell’ASP di Reggio Calabria, come la Camera Iperbarica di Palmi, unico presidio in tutta la Calabria; o a crearne altre, peraltro già previste dall’atto aziendale, come la sezione di “emodinamica” presso la cardiologia/UTIC di Polistena, la seconda in Calabria dopo quella del “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, capaci di invertire la tendenza all’emigrazione sanitaria, creando immigrazione e quindi riduzione del gape tra “dare e avere” con le altre regioni nelle cc.dd. “stanze di compensazione” interregionali, sui flussi migratori in sanità;

la riduzione del debito si potrà avere se si ha precisa contezza dei debiti e dei crediti dell’ASP sui suddetti flussi migratori e si abbia la capacità di far valere a livello regionale ed eventualmente interregionale, i propri crediti e a saper contestare eventuali debiti non dovuti.

Ma quanto detto servirà a poco se non ne conseguirà la dovuta e necessaria valorizzazione e incentivazione del personale, solo grazie al quale ancora si mantiene in piedi l’intero impianto sanitario dell’ASP, malgrado gli errori e le incapacità (più o meno manifeste) delle varie dirigenze strategiche che si sono succedute negli ultimi anni.

Valorizzare il personale vuol dire assegnare ad ognuno responsabilità specifiche e durature nel tempo; significa espletare i concorsi per la nomina dei direttori di struttura complessa e dei direttori di struttura semplice; significa attribuire gli incarichi di alta specializzazione a tutti quei dirigenti medici che hanno maturato nel tempo e sul campo esperienze e specializzazioni di particolare importanza;