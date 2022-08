Si è riunito in Prefettura il tavolo convocato da S.E. il Prefetto, alla presenza del Commissario dell’ASP d.ssa De Furia, per un confronto sulle numerose criticità che investono i servizi sanitari nella Piana di Gioia Tauro.

All’incontro ha partecipato una delegazione dell’Associazione guidata dal Presidente dell’Assemblea Giuseppe Zampogna e dal Presidente del Comitato Francesco Cosentino.

Presenti anche i Sindaci di Polistena Michele Tripodi, di Gioia Tauro Aldo Alessio, di Palmi Giuseppe Ranuccio, di Oppido Mamertina Bruno Barillaro e il Consigliere delegato di Taurianova Scarfò, unitamente al Comitato spontaneo sorto in difesa dell’Ospedale di Polistena, oltre a Mons. Giuseppe Demasi.

Nel corso dell’incontro è stata preliminarmente illustrata nel dettaglio, dal Sindaco Tripodi, la situazione della struttura ospedaliera di Polistena, la cui gravità si accentua quotidianamente.

Quindi è stato fatto un excursus sui servizi sanitari del territorio, sulle croniche carenze degli stessi e sull’impossibilità, per l’utente, di poter contare su una sanità pubblica degna di un paese civile.

La d.ssa De Furia ha innanzitutto chiesto collaborazione ai Sindaci, garantendo l’espletamento di tutte le attività necessarie per dare risposte immediate su un tema di vitale importanza come quello della salute dei cittadini.

Dalla stessa è pervenuto un invito ad attivare le possibili sinergie istituzionali per affrontare congiuntamente le criticità e per dare pronta soluzione agli innumerevoli problemi posti dai Sindaci.

Si è concordato che rimarrà alta l’attenzione su queste questioni e il Commissario agirà in costante contatto con S.E. il Prefetto ed in un’ottica di confronto continuo con le realtà territoriali interessate e rappresentate dai primi cittadini.

I Sindaci si ritengono moderatamente soddisfatti della riunione e dell’esito scaturito, confidando nella professionalità e nello spirito di fattiva collaborazione dimostrato dal Commissario dell’ASP.

Tuttavia rimane alto il livello di attenzione da parte dei Sindaci in attesa della riapertura del reparto anestesia rianimazione dell’ospedale di Polistena che al momento costituisce una delle priorità.

I Sindaci hanno, comunque, preso atto del consueto quanto autorevole intervento del Prefetto dr. Mariani che ha garantito il necessario sostegno per ricercare soluzioni adeguate rispetto alle criticità dei servizi sanitari nella Piana.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

Francesco Cosentino

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Giuseppe Zampogna