Domenico Giannetta eletto all’unanimità Segretario Aziendale Associazione Medici Dirigenti (Anaao Assomed) ASP di Reggio Calabria.

Dirigente medico del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Polistena, Domenico Giannetta, stimato e apprezzato chirurgo, viene designato dai colleghi per la grande signorilità e profonda sensibilità nella tutela della professione medica e di un Servizio Sanitario Nazionale equo e universalistico.

Apprezzato per l’impegno e la passione civica e politica, Domenico Giannetta è stato inoltre delegato al prossimo Congresso regionale elettivo.

“Ringrazio il presidente dell’assemblea elettiva aziendale e componente della direzione nazionale ANAAO Mimmo Saraceno, il segretario regionale Filippo Maria Larussa e l’ANAAO nazionale per lo straordinario lavoro condotto in questi anni e ringrazio i colleghi che mi hanno investito di questa carica, che onorerò con il massimo dell’impegno in rappresentanza di tutti i medici – dichiara Giannetta.

Sono fermamente convinto – continua Giannetta – che nei nostri ospedali e, in generale in Calabria, ci siano medici di assoluta qualità professionale ed umana, che si danno anima e corpo, e che, sotto il profilo delle capacità e competenze, la nostra sanità non abbia nulla da invidiare a nessuno. Sono dunque onorato ed orgoglioso di rappresentare i colleghi dirigenti medici – conclude Giannetta – e di offrire il mio personale contributo al servizio della nostra professione”.