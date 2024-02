“Dall’interlocuzione avviata con la Direttrice Generale dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia arrivano significativi passi in avanti per l’implementazione dell’offerta sanitaria del territorio».

È quanto dichiara Mariateresa Fragomeni, Sindaco di Siderno e delegata dell’Associazione dei Comuni della Locride alla Conferenza dei Sindaci all’Asp di Reggio Calabria.

Facendosi portavoce delle istanze dei comitati “Sanità per la Casa della Salute di Siderno”, “DifendiAmo l’Ospedale di Locri” e “Corsecom-Sanità” e proseguendo nell’azione mirata a un confronto costante e costruttivo col management aziendale, Mariateresa Fragomeni riassume in maniera puntuale i principali progressi registrati dopo che la Dg dell’Asp ha recepito proposte e osservazioni compiute nell’incontro dello scorso 26 gennaio.

OSPEDALE DI LOCRI

«L’organico di alcuni reparti cardine verrà implementato con l’arrivo di ulteriori 5 medici cubani: tutti e tre gli screening Cervice, colon retto e mammella sono stati attivati e si sta per avviare lo screening HPV.

In poche settimane verrà consegnata l’Osservazione Breve Intensiva, così come sarà completata la sala di Cardiostimolazione. A breve, inoltre, si sperimenterà il nuovo sistema di prenotazioni per i prelievi al laboratorio analisi e potranno essere nuovamente erogati servizi in intramoenia, grazie all’individuazione di locali adeguati e a norma».

CASA DELLA COMUNITA’ “HUB” DI SIDERNO

«Sta per essere assegnata, tramite procedura CONSIP, la verifica del progetto definitivo; al termine di tale verifica si procederà per l’assegnazione del progetto esecutivo.

Abbiamo avviato un dialogo con i medici di medicina generale di Siderno (incontro pubblico che verrà fissato a breve al comune di Siderno alla presenza della DG) per incentivare la realizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali, capaci di garantire la continuità assistenziale sul territorio.

Ho chiesto l’istituzione di un punto prelievi e, per la riattivazione dell’ambulatorio di ecocardiografia per 38 ore settimanali, la Dg Di Furia ha dato il proprio assenso (nelle more) dell’affidamento di un incarico di libera professione col bando che è già aperto».

SANITA’ TERRITORIALE

«L’Assistenza Domiciliare Integrata verrà implementata a breve e si sta procedendo a integrare il budget destinato alle prestazioni erogate dai distretti sanitari per l’anno in corso.

Per il Centro Unico Prenotazioni sono in fase di individuazione locali adeguati».

Dunque, l’interlocuzione prosegue regolarmente e in maniera proficua, nell’intento comune di perseguire un miglioramento delle prestazioni e un’efficace copertura dei servizi richiesti dall’utenza.