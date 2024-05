AVVIATA LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA-CCNL 2019-2021 TRA L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA SANITARIA-

Ieri tra l’ASP di Reggio Calabria ha convocato le OO.SS. Della Dirigenza Sanitaria per l’avvio della Contrattazione Decentrata Integrativa inerente al CCNL 2019-2021.

Per la parte pubblica erano presenti il Direttore Generale D.ssa Lucia Di Furia, il Direttore Amministrativo D.ssa Maddalena Berardi, il Direttore Sanitario D.ssa Annamaria Renda ed il Dirigente delle Relazioni sindacali Dr. Eugenio Viterbo, per la parte sindacale AAROI-EMAC ( Dr. D. Iannizzi ) ANAAO ( Dr. F. Mannarino) CIMO FESMED (Dr. A. Zavettieri-Dr. G. Romeo) CISLMEDICI (Dr. G.Calogero), FASSID AUPI ( Dr. A. Triglia) FVM (Dr. M.Gurnari ).

Il Direttore Generale D.ssa L. Di Furia , che tra l’altro proprio il 17 maggio 2022 ha ricevuto l’incarico di Commissario Straordinario dell’ASP, ha voluto preliminarmente presentare la “ Mappatura degli Incarichi Dirigenziali “, che saranno conferiti entro tempi brevi a tutti Dirigenti Sanitari, sottolineando il lungo ed impegnativo lavoro cui è stata sottoposta la Direzione Strategica.

Il Direttore Amministrativo D.ssa M.Berardi ha esposto alle sigle sindacali presenti le modalità ed i criteri impiegati per realizzare tale mappatura, specificando che saranno conferiti incarichi di natura “ professionale “ che riguardano comunque la maggioranza del personale afferente alla dirigenza sanitaria, subordinando il conferimento degli incarichi gestionale all’approvazione del nuovo Atto Aziendale.

Su tale argomento sono intervenute tutte le sigle sindacali riconoscendo il grande lavoro svolto dalla Direzione Strategica e mettendo in risalto il fatto che dopo tantissimi anni finalmente al dirigente sanitario viene riconosciuto un diritto previsto dai contratti di lavoro mai applicati almeno per questa voce dalle precedenti amministrazioni, nonostante le continue e reiterate sollecitazioni da parte delle OO.SS. che hanno visto in questo impegnativo lavoro della Direzione Strategica anche una svolta positiva per l’organizzazione dell’ Azienda Sanitaria e per il miglioramento delle prestazioni sanitarie.

I lavori sono proseguiti con la programmazione dei prossimi incontri iniziando con i punti che riguardano l’orario di lavoro e la pronta disponibilità.