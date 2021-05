OGGETTO: Delibera 512 del 21.05.2021

Con la presente la CISL Medici vuole porre all’attenzione delle SS.VV. le incongruenze di cui alla Delibera 512 del 21.05.2021 con la quale vengono autorizzate diverse ore di Prestazioni in regime libero professionale a personale esterno al fine di sopperire alla carenza di personale medico nei reparti di Pediatria. Problema che da anni la nostra ASP si porta dietro ma continuiamo a mettere pezze, senza risolvere il caso alla radice, ed a prezzi esosi.

Considerato che nella delibera non si trova i conti/capitoli dove saranno imputate le spese

Ci chiediamo:

· Se le 60,00€ orarie che saranno pagate al personale ESTERNO siano lorde, comprensiva d’IVA e di oneri, oppure saranno nette?;

· Se le somme ricadranno sul bilancio Aziendale o sui fondi della Dirigenza?

La cosa che più ci fa incavolare non è il fine che reputiamo giusto ed opportuno, ma irriverente e molto costoso nei confronti di tutti quei Dirigenti Medici e Sanitari della Dirigenza che sino ad oggi hanno tirato la carretta con abnegazione sopportando turni massacranti , tralasciando la famiglia e gli affetti ecc. ecc. .

Riteniamo sia utile ricordare che la Delibera produce prestazioni per singolo Dirigente di circa diecimila euro mensili, mentre i Medici strutturati hanno regalato migliaia di ore di lavoro in straordinario all’Azienda ed invece avrebbero il sacrosanto diritto di ricevere la quota di produttività 2017, per come è stata pagata ai sanitari del comparto, considerato che sono stati giudicati dagli organismi di valutazione.

Inoltre ci preme riportare alcuni bandi delle ricche regione del Nord.

Regione Lazio : ASL di Latina Delibera 658 del 08.07.2019 – Avviso pubblico per il conferimento di incarichi liberi professionali a n° 1 Medico di Psichiatria indetto ai sensi dell’art 7 commi 5-bis e 6, Dlgs 165/2001 – corresponsione oraria 37,57€ lorde omino comprensive -;

ASL di Viterbo delibera 15 del 16.01.2019 – Avviso pubblico per il conferimento di incarichi liberi professionali a n° 3 laureati in Medicina e Chirurgia per attività di Guardia presso la Casa Circondariale. Indetto ai sensi dell’art 7 commi 5-bis e 6, Dlgs 165/2001 – corresponsione oraria 30,00€ lorde omino comprensive -;

Regione Lombardia : ASST Gaetano Pini – Avviso pubblico per il conferimento di incarichi liberi professionali a n° 1 Medico Specialista in Medicina Interna, scadenza 05.08.2019 – indetto ai sensi dell’art 7 commi 5-bis e 6, Dlgs 165/2001 – si richiede un impegno annuo pari a 1040 ore annue che darà luogo ad un compenso annuo di 27.040,00€ pari a 26,00€ l’ora -.

Regione Toscana : Azienda USL Toscana Centro – Avviso pubblico per il conferimento di incarichi liberi professionali a n° 1 Medico Specialista in Oftalmogia , scadenza 05.03.2017 – indetto ai sensi dell’art 7 commi 5-bis e 6, Dlgs 165/2001 – si richiede un impegno annuo pari a 1040 ore annue, pari a 20h settimanali, che darà luogo ad un compenso annuo di 30.720,00€ pari a 29,54€ l’ora -.

Tutti i bandi prevedono l’incarico sarà regolato da apposito contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo, ai sensi anche dell’art.2222 ess. Cod.Civ. – All’atto del conferimento dell’incarico il professionista dovrà provvedere a stipulare e presentare idonea polizza assicurativa per la copertura degli infortuni e delle responsabilità Civili verso Terzi in relazione all’attività Professionale svolta.

Spero che se anche nono sono previsti nel bando il nostro ufficio personale provvederà a richiederla.

Invitiamo tutti quelli che lo vorranno, a leggere il bando emanato dalla nostra ASP allegato alla delibera 512/21, ed a trarre le proprie conclusioni. NOI LE ABBIAMO GIA’ TRATTE.

Reggio Calabria lì 31.05.2021

Il Segretario Territoriale

Dott. Francesco Loschiavo