Domani, martedì 11 ottobre, alle ore 10,30, presso la sala Giunta della Cittadella di Catanzaro (dodicesimo piano), il presidente della Regione Calabria e commissario per la sanità, Roberto Occhiuto, e il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza, rappresentato dal Comandante, Gen. D. Guido Mario Geremia, firmeranno un Protocollo d’intesa che ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le parti ai fini dello svolgimento delle attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario.

Sanità: domani, 11/10, ore 11, conferenza stampa Occhiuto-Profiti-Fantozzi-Esposito su accertamento debito e manovra di autunno

Domani, martedì 11 ottobre, alle ore 11, presso il dodicesimo piano della Cittadella di Catanzaro, il presidente della Regione Calabria e commissario per la sanità, Roberto Occhiuto, il commissario straordinario di Azienda Zero, Giuseppe Profiti, il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione, Iole Fantozzi, e il sub commissario alla sanità, Ernesto Esposito, terranno una conferenza stampa per illustrare le iniziative adottate per l’accertamento del debito del servizio sanitario calabrese e per presentare le misure messe in campo per le politiche sul personale con la manovra di autunno.