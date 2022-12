AVANTI TUTTA

Domani sabato 17 alle ore 10:00 ci si vede a PALMI, serve la presenza di tutti, indignarsi non basta.

Intanto vi diamo conto della situazione oramai ingestibile al PRONTO SOCCORSO dell’ospedale di POLISTENA, anche se il personale sanitario è imbavagliato dall’azienda, sbirciando e indagando di qua e di la, siamo riusciti a sapere che nella giornata di Domenica il Primario ha dovuto fare un turno di 12 ore da solo, il personale del PS è sempre più ridotto, sembra che i medici su cui poter contare sono quattro o cinque, abbiamo saputo di un codice Arancione arrivato alle 10:00 di mattina e fatto entrare alle 17:00 del pomeriggio.

Il personale sanitario sta facendo miracoli, e spesso si ritrova ad essere oggetto di INSULTI e tentate VIOLENZE da parte degli utenti, gesti che condanniamo, ma che sono frutto di un disservizio oramai cronico, nelle sale di attesa si vedono delle situazioni imbarazzanti.

DIRIGENTI, cosa state aspettando che succeda l’IRREPARABILE, se vi mancano gli strumenti VOI sapete dove bussare, non è possibile non intervenire su un problema molto, ma molto serio, e poi ma questi MEDICI CUBANI, di cui si è detto tanto e che in una situazione di EMERGENZA possono dare una mano, dove sono, arriveranno davvero?

E’ chiaro che questo DISASTRO e voluto da qualcuno che muove i fili dall’interno, voi DIRIGENTI siete RESPONSABILI o nella migliore delle ipotesi COMPLICI di chi vi manovra, ecco perché sarà sempre a voi che chiederemo conto, il vostro immobilismo e INDEGNO e IRRESPONSABILE, la gente non ve lo perdonerà mai.

AVANTI

#lottaadoltranza #Salute #diritti #dignità #siritornainpiazza