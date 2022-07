“La notizia, riportata da alcune testate, secondo la quale 84 medici cubani starebbero per arrivare in alcuni ospedali di Reggio Calabria è destituita di ogni fondamento.

In queste settimane è stata fatta una semplice ricognizione dei fabbisogni del personale medico e sanitario, anche in considerazione delle carenze in organico, ma nulla di più.

Dispiace se qualche dirigente o dipendente dell’Asp, non comprendendo evidentemente bene la ratio di ció che stiamo facendo, ha diffuso fake news”.