Una vera e propria promozione per Lucia Di Furia all’Asp di Reggio Calabria e Antonio Graziano all’Asp di Cosenza, che passano da commissari straordinari a direttori generali.

Queste le nomine del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto anche nella sua qualità di commissario della Sanità calabrese. Sia la Di Furia che Graziano sono stati nominati in qualità di possessori dei titoli idonei all’incarico, a conclusione di un iter avviato con un avviso pubblico pubblicato a febbraio scorso.

Gli altri commissari straordinari tra cui il Gom di Reggio Calabria attendono la nomina in quanto sembra che gli attuali commissari straordinari non sono in possesso dei titoli idonei alla nomina di direttore generale.

Asp Cosenza, Tavernise (M5S): “Buon lavoro al nuovo direttore generale. Suoi obiettivi condivisibili ma ora è il momento di metterli in pratica”

Voglio augurare buon lavoro al nuovo direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano. La riconferma periodica alla guida dell’Asp più grande della nostra regione, fino alla nomina a direttore generale, segna l’avvio di un percorso positivo che ora deve condurre a servizi sanitari di qualità. Sono tante le sfide che lo aspettano in questa nuova era che si apre con la fine del commissariamento e tanti gli ostacoli da superare per riconsegnare alla collettività una sanità degna di questo nome.

Condivido gli obiettivi che si pone come priorità nel medio termine: stabilizzazione dell’emergenza urgenza e assunzioni di nuovi medici. Questioni che rappresentano il nervo scoperto dei nostri ospedali la cui risoluzione si pone quale chiave di volta per assicurare un’assistenza di elevata qualità.

E’ inaccettabile morire nell’attesa di un ambulanza che arriva dopo 40 minuti senza medico a bordo, o attendere tempi biblici per esami di prevenzione. L’assunzione di nuovi medici chiamati a dare man forte nelle corsie, sulle ambulanze e sul territorio per garantire continuità assistenziale, è e resta pertanto un problema su cui concentrare le forze migliori per una soluzione strutturale nel minor tempo possibile.

Tanto con uno sguardo rivolto al prossimo futuro. La riapertura degli ospedali di Cariati, Trebisacce e Praia a Mare. E’ dalla dignità dei servizi che passa la credibilità di tutte le istituzioni, comprese quelle sanitarie. Il percorso positivo di questi lunghi mesi deve confermarsi, gli obiettivi fissati trasformarsi in azioni concrete.

«Auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, cui il presidente Roberto Occhiuto ha conferito un incarico di grande responsabilità». Lo afferma, in una nota, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che aggiunge: «Si tratta di una scelta importante del presidente Occhiuto, legata ad una chiara visione di rilancio della sanità pubblica nell’intera provincia di Cosenza. Con costanza e coraggio, il presidente della Regione Calabria – conclude Succurro – sta affrontando i problemi principali del Servizio sanitario regionale: dai conti delle nove aziende pubbliche della salute alla formazione universitaria dei nuovi medici; dalla ripartizione delle risorse al potenziamento degli organici».

IN ALLEGATO LA DELIBERA DI NOMINA

DCA-n°-139-del-30_05_2023-1