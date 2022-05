Un interessante confronto in diretta tra il direttore di Approdo Luigi Longo e il segretario della Uil Nuccio Azzarà sullo sfascio della sanità nella provincia di Reggio Calabria. Il caso più eclatante lo smantellamento della cardiostimolazione nella provincia di Reggio Calabria. Tra poco, la nostra provincia, passa da 5 cardiostimolatori, ad 1 solo . Una vergogna per uno stato di diritto, che ha l’obbligo di difendere le vite umane. I cardiostimolatori sono cardiologi in grado di installare pacemaker e defribillatori indispensabili per salvare vite umane. Per una guerra personale nei confronti del dott. Amodeo, l’Asp di Reggio Calabria si affida a cardistimolatori che arrivano da Catanzaro a 60 euro all’ora oltre ai rimborsi dei costi per arrivare dal capoluogo a Reggio Calabria . Una situazione paradossale, che mette in luce l’approssimazione di chi dirige la struttura sanitaria.

