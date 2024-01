Con SANDRO RUOTOLO, responsabile nazionale informazione e e cultura del PD, daremo vita ad un evento – sulla pericolosa illusione “Ponte sullo Stretto” – aperto alla cittadinanza e al pubblico dibattito, sabato 13 gennaio 2024, ore 17,00, nella Sala Consiliare del Comune di Villa.

Un’importante fase preliminare dell’evento sarà realizzata di fronte all’ecomostro di Cannitello.

Sono parte attiva dell’iniziativa e saranno presenti per fornire il loro contributo:

Il Segretario Regionale PD Senatore Nicola Irto; Il Deputato PD on. Nico Stumpo; La dirigente nazionale PD Jasmine Cristallo.

Il Segretario Metropolitano PD Antonio Morabito.

Non mancherà Il PD siciliano, cui fa capo il Segretario regionale, on Anthony Barbagallo, con Armando Hyerace e Antonella Russo del coordinamento provinciale Dem di Messina.

Presenterà i saluti istituzionali la Sindaca di Villa SG, Giusy Caminiti.

Il Circolo PD di Villa continua, quindi, a tenere alta l’attenzione sui rischi legati alla cantierizzazione del Ponte di Salvini.

I cittadini hanno diritto di sapere: stanno per partire senza un progetto veramente aggiornato, senza un nuovo appalto. E’ tutto vecchio, cristallizzato su interessi economici e politici lontani dallo Stretto.