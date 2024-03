È ufficiale: le scene della serie evento internazionale Sandokan con Can Yaman, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, verranno girate anche in alcune zone del territorio di Isola Capo Rizzuto. Questa notizia era nell’aria già da mesi, fin dai primi contatti con la Lux Vide e la Calabria Film Commission, che hanno condotto dei sopralluoghi nell’area di Le Castella, accompagnati anche dal Vice Sindaco Andrea Liò che seguirà anche la fase organizzativa sul territorio. La troupe ha manifestato entusiasmo per la location, scegliendo subito la zona del castello come una delle principali ambientazioni. In seguito sono state valutate anche altre aree del territorio, soprattutto spiagge, ma queste sono ancora in fase di esame. La richiesta di mantenere il massimo riserbo sulla notizia è stata rispettata, e ora la Sindaca Maria Grazia Vittimberga esprime soddisfazione e gratitudine: “E’ bello ed emozionante ospitare sul territorio le scene di un film che sicuramente sarà di grande successo, quando ci hanno prospettato questa cosa abbiamo detto subito si senza esitare, mettendoci a piena disposizione”. “Il nostro – continua il Sindaco – è un territorio che negli anni è stato spesso set cinematografico, penso a l’Armata Brancaleone di Monicelli, con Vittorio Gassman protagonista, che è diventato un classico del cinema italiano; il “Vangelo Secondo Matteo” di Pierpaolo Pasolini e tanti altri meno conosciuti tra cui un film di produzione ceca premiato con miglior film dell’anno in Repubblica Ceca”. “Sandokan – ribadisce il primo cittadino – è altrettanto attraente e di sicuro sarà una produzione di grande successo, già solo a leggere i nomi degli attori presenti sono certa che milioni di telespettatori lo stanno già aspettando e quei milioni di spettatori vedranno le immagini del nostro territorio. Una vetrina di promozione molto importante, perciò ringraziamo Lux Vide, Calabria Film Commission, Rai Fiction, la Regione Calabria e tutti colori che hanno promosso la nostra località”.