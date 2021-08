Abbiamo avuto notizie dal Presidente della Soc. coop “Il Gioiello della magna Grecia”, dr. Rocco Cosentino (medico dentista e imprenditore della sanità, già titolare di altre strutture sanitarie, come altri soci) di accordo firmato con il Comune di San Lucido per l’attivazione presso l’ex ONPI di struttura sanitaria.

San Lucido sarà, quindi, sede di importante polo sanitario con alcune tipologie assistenziali di alta specialità e di alcune le uniche nell’ASP di Cosenza. Si tratta di attività di Cura e Riabilitazione dei Disturbi alimentari-anoressia/bulimia( 10 p.l.) del tutto assente nell’intera regione, della SLA-Sindrome Laterale Amiotrofica( 13 p.l.) , RSA(20 pl) e 39 posti Semi-Residenziali Anziani .

Dell’importanza dell’accordo, rileva che per i Disturbi alimentari e per la SLA chi di bisogno è costretto a ricoveri fuori regione, disponendo la regione Calabria solo di 10 posti di SLA a Catanzaro.

Con provvedimento n. 42/2019 Il Commissario ad Acta regionale alla sanità pro-tempore –Cotticelli- aveva firmato l’autorizzazione per l’attivazione delle strutture, ma l’Amministrazione pro-tempore non ha rilasciato alla Società Il Gioiello della Magna Grecia, titolare del provvedimento autorizzativo, l’ulteriore autorizzazione di cui all’ex art. 8-ter del D.Lgs. 502/92 e non concedeva l’uso dei locali dell’Ex ONPI. Diniego che trovava motivi anche per precedente contenzioso tra le parti e relativo alla gestione della Casa di Riposo allocata nello stesso stabile, anche dopo proposta di accordo transattivo, con riconoscimento del debito, da parte della società.

Mutati gli assetti gestionali della Società e dello stesso Comune, le parti si sono più volte incontrate e mercoledì è stata siglata l’intesa tra il Sindaco, dr. Cosimo DeTommaso, e il Presidente, della la Soc. Coop. Il Gioiello della Magna Grecia “( assegnataria dell’autorizzazione regionale all’attivazione), di superamento del contenzioso che aveva bloccato l’iter autorizzativo per la realizzazione delle strutture autorizzate.

Grazie a questo accordo, il Sindaco recupera alle casse comunali l’intera somma vantata dall’Ente e pari a 258.647,87 €, Il cui esito presentava molte incertezza e tempi lunghissimi. Senza tralasciare che la Soc. Il Gioiello della Magna Grecia non solo non riconosceva il debito per sopravvenuta inagibilità della struttura, ma aveva intentato causa per danni per oltre 100.000 euro per la revoca della gestione della Casa di riposo e avrebbe chiesto ulteriori danni per la mancata concessione.

Ma il valore più importante è di altra natura :

– l ’attivazione sul territorio della struttura si considera opportunità per la collettività per la positiva ricaduta lavorativa ed economica;

– l’attività assistenziale e sanitaria, che per sua natura si radica sul territorio, porterà positiva ricaduta di lungo termine per le casse comunali e sul tessuto sociale, atteso che la Società si impegna ad utilizzare, prioritariamente, personale locale;

– a regime, troveranno occupazione circa 100 unità lavorative (86 tra Medici, Psicologi, Infermieri, Terapisti della Riabilitazione, Educatori, Operatori Socio Sanitari) a cui si aggiungono altre unità per servizi integrati all’assistenza: pulizie, portierato, cucina, lavanderia ;

Altro punto positivo è dato che la struttura ex ONPI , oggi non agibile in buona parte dell’ala Nord, verrà ristrutturata e recuperata la sua piena funzionalità. L’ accordo prevede che la Società il Gioiello della Magna Grecia si farà carico di effettuare i lavori anticipando le spese di ripristino strutturale e di agibilità dell’ex ONPI e di adeguamento alle attività sanitarie che attingerà ai cosiddetti Bonus ecoincentivi di cui al Decreto Legge Semplificazioni estesi anche per le strutture sanitarie. Una vera opportunità per l’Ente che potrà recuperare pienamente al proprio patrimonio la struttura e ricavarne dei profitti per il fitto.

Il presidente Cosentino, confida che i lavori di ripristino e adeguamento possano concludersi entro giugno prossimo e avere da parte della Regione Calabria l’autorizzazione all’esercizio per il mese di ottobre 2022.