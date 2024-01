Ieri è stata una giornata drammatica per la Locride e in particolare per San Luca, perché proprio del paese di Corrado Alvaro sono le 4 vittime del terribile incidente di oggi, nella statale Jonica 106, nel tratto di superstrada che passa da Copanello per Soverato, a Montauro.

I quattro erano a bordo di una Panda, che per motivi ancora ignoti, si è scontrata frontalmente contro una Fiat Idea, probabilmente per colpa dell’asfalto bagnato. A bordo della Fiat Punto un gruppo familiare che era andato a Catanzaro per una visita. Le vittime sono: Teresa Giorgi 35 anni, Domenico Romeo di 28 anni, Elisa Pelle di 25 anni e Antonella Romeo 19 anni.