Risale a poche ore fa la notizia dell’invio di richiesta proposta di Istituzione Registro Tumori avanzata dal Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Silvaggio alla Giunta Comunale guidata dal Sindaco Bartolo. Un qualcosa che potrebbe, anzi, è di ausilio a persone fragili, tese a combattere, con la speranza di debellare un male incurabile. Ritengo mio dovere di Amministratore, farmi promotore, dichiara Giuseppe Silvaggio, Vicepresidente del Consiglio Comunale di San Luca, dell’istituendo registro tumori atto a raccogliere e monitorare l’andamento dei tumori nel tempo, i diversi tipi tumorali e, quello che è più importante, valutare dei programmi “ ad hoc “ insieme all’ASL di competenza sul territorio, per prevenirli o eventualmente curarli. Per tutti questi motivi è opportuno, sempre, a parere di Silvaggio, avere questo RT, specie in situazioni precarie dell’oggi, per un futuro di salute migliore dato i tempi pandemici che corrono. Il Silvaggio chiede all’uopo di deliberare le indicazioni, che impegnano l’Amministrazione Comunale in relazione, all’argomento proposto, di ottemperare a questa sua formale richiesta, il Registro Tumori, è uno strumento utile che aiuterebbe i medici ad intervenire in maniera più puntuale, e permetterebbe alle Istituzioni di coordinarsi meglio fra di loro. Acclarato che i numeri dei casi di neoplasie sono in aumento negli ultimi tempi nel territorio della Prov. di Reggio Calabria ; Considerato che l’argomento così delicato, coinvolge noi tutti cittadini vista l’estrema importanza che tale strumento riveste nell’ottica della salvaguardia della salute pubblica;