Nella seduta della mattina del 30 luglio, la giunta comunale di San Giovanni in Fiore ha approvato tre provvedimenti, attesi da anni, che la sindaca Rosaria Succurro ha definito «fondamentali per la comunità sangiovannese e il futuro della città». Anzitutto, l’esecutivo comunale ha dato il via libera all’accordo con l’Asp di Cosenza per la realizzazione della piattaforma dell’elisoccorso in località Pirainella, «visto che, in base ai sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi, l’area in questione – ha ricordato Succurro – era risultata idonea, nonostante lo scetticismo delle solite sirene del malaugurio». La giunta del Comune di San Giovanni in Fiore ha poi deliberato l’ampliamento del cimitero, «perché – ha sottolineato la sindaca – intendiamo dare decoro a questo luogo sacro e garantire a chiunque degna sepoltura, atteso che una cinquantina di domande di assegnazione erano rimaste escluse per indisponibilità di posti». Ancora, la stessa giunta ha dato il disco verde al Patto di legalità con la Regione Calabria, «che – ha chiarito Succurro – ci consentirà di ottenere 500mila euro di fondi regionali per la bitumatura di diverse strade cittadine che versano in cattive condizioni». «Siamo stati eletti per dare risposte concrete ai cittadini e risolvere i problemi più importanti. Abbiamo un mandato da rispettare e – ha concluso la sindaca di San Giovanni in Fiore – andiamo avanti, spediti come un treno Eurostar».