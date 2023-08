«Domenica prossima 20 agosto, a partire dalle ore 17,30, l’isola pedonale di San Giovanni in Fiore ospiterà la selezione regionale di Miss Italia in cui sarà peraltro scelta la vincitrice del titolo di Miss Miluna Calabria». Ne dà notizia, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che precisa: «Come Comune patrociniamo l’evento, perché la bellezza va sempre promossa e sostenuta, come noi stiamo facendo da tempo, ogni giorno, con il territorio silano di Gioacchino da Fiore». «Questi appuntamenti – prosegue la sindaca di San Giovanni in Fiore – sono molto significativi per l’immagine territoriale e il richiamo turistico. Siamo convinti, e ce lo conferma senza dubbio l’incremento delle presenze nell’estate 2023, che ripaghi tanto investire nella promozione del territorio con programmi pubblici centrati su sport, salute, bellezza, natura e cultura. La città di San Giovanni in Fiore consolida la sua identità di luogo ideale per lo svago, l’arricchimento culturale e spirituale e il miglioramento della salute grazie alla possibilità di praticare numerosi sport, anche acquatici». «L’estate in corso – conclude la sindaca Succurro – sarà ricordata per la Settimana del turismo delle radici, per il Festival del costume tradizionale calabrese, per le tante presenze di concittadini emigrati all’estero, il pieno riempimento delle strutture alberghiere e le molteplici iniziative di spessore del programma stagionale degli intrattenimenti. Si tratta di risultati collettivi che aumentano la consapevolezza circa le potenzialità del nostro territorio».