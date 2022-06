«Esprimo la solidarietà e la vicinanza assolute del Comune di San Giovanni in Fiore al consigliere comunale avvocato Domenico Lacava, cui nella notte scorsa è stata incendiata l’auto del suo studio legale, cosparsa di benzina». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea: «L’autore di questo gesto criminale dovrà pagarla cara. A nessuno sono consentite azioni del genere, proprie della cultura mafiosa, che condanniamo con la massima fermezza. Nella nostra comunità prevalgono l’onestà e il rispetto delle regole. Siamo nemici di ogni forma di violenza». «Chiederò subito – conclude la sindaca Succurro – un intervento risoluto della prefetta di Cosenza, Vittoria Ciaramella. Bisogna rafforzare il controllo del territorio e individuare e punire al più presto i responsabili di questo atto gravissimo e inaccettabile».