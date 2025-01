San Giovanni in Fiore: Il Primo Capodanno all’aperto – Un successo strepitoso!

Una serata da ricordare: la magia della Piazza tra musica, luci ed emozioni indimenticabili

«Il primo Capodanno all’aperto a San Giovanni in Fiore è stato un successo strepitoso!»

Così la Sindaca della cittadina florense, Rosaria Succurro, visibilmente soddisfatta per il trionfo del Primo Capodanno all’aperto che, nonostante le sfide iniziali sembrassero ardue, ha visto un’organizzazione all’altezza delle aspettative, regalando ai partecipanti una serata indimenticabile caratterizzata da musica, spettacoli e tanto divertimento.

Grazie all’impegno instancabile di tutti i membri del gruppo di lavoro, il Capodanno all’aperto ha trasformato la Piazza dell’isola pedonale, che è ormai ritrovo abituale di giovani e famiglie, in un palcoscenico vivente, accogliendo visitatori da ogni parte. Una serata unica e speciale, resa ancora più preziosa dalla straordinaria risposta della comunità, con una partecipazione numerosa ed entusiasta che ha confermato l’amore dei cittadini per la propria città e la voglia di vivere eventi all’aperto.

« Proprio per questo voglio ringraziare i miei assessori, la polizia municipale e tutto il personale comunale che senza badare al tempo si è speso per la riuscita della manifestazione, gli invisibili e le guardie ecozoofile, le Forze dell’Ordine, le attività commerciali, gli operatori ecologici, i tanti turisti ma soprattutto i miei sangiovannesi che ancora una volta hanno dimostrato di volersi divertire sapendolo fare» – ha aggiunto Rosaria Succurro.

Per la Sindaca di San Giovanni in Fiore, inoltre, l’evento non è stato solo un’occasione per salutare il 2024, ma anche un’opportunità per valorizzare la bellezza del territorio silano e la calda ospitalità della sua gente. Le strade, illuminate e animate da musica e danze, hanno creato un’atmosfera magica che ha coinvolto tutti, dai più piccoli agli anziani.

«Siamo già al lavoro per pianificare le prossime edizioni, con l’obiettivo di rendere il Capodanno all’aperto un appuntamento fisso nel nostro calendario di eventi. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti: è stata la vostra presenza a rendere questa serata così speciale. Vi prometto un anno scintillante ricco di nuove sfide, di grandi soddisfazioni e di ulteriori traguardi perché è quello che merita la Capitale della Sila, la città di Gioacchino, la nostra San Giovanni in Fiore. Buon 2025!» – ha concluso la Sindaca Succurro.