“Non c’è una crisi amministrativa da scongiurare, non ci sono epurazioni politiche da compiere: a San Giovanni in Fiore FI conferma pieno sostegno alla sindaca Succurro ed è pronta ad un percorso di chiarezza, per ritrovare e anzi rilanciare le ragioni dello stare insieme”.

Lo dice il coordinatore provinciale di FI, Gianluca Gallo, all’indomani delle vicende che hanno interessato il consiglio comunale ed il partito nella cittadina silana. “Va subito detto – premette Gallo – che non è mai stato in discussione, e non lo è assolutamente, il sostegno all’amministrazione guidata da Rosaria Succurro, che di FI è uno dei massimi esponenti a livello provinciale e regionale, godendo della stima e della piena fiducia di tutto il partito”. Prosegue il coordinatore provinciale forzista: “In virtù dell’esperienza maturata e dei successi conseguiti sul campo, Rosaria Succurro condivide con noi tutti la fatica quotidiana della ricerca dell’equilibrio e dell’armonia, pure a fronte di opinioni diverse che, proprio perché tali, vanno ascoltate, comprese, approfondite. Essendovi piena condivisione di questo principio, appare evidente la necessità di compiere uno sforzo ulteriore per un ragionamento sereno sugli incidenti di percorso registratisi e capire se, come personalmente credo, vi siano elementi e volontà di proseguire insieme sulla strada dell’unità, per come del resto sin qui è stato con risultati evidenti e positivi per l’amministrazione comunale ed il partito”. Chiosa Gallo: “Anche per questo, nei prossimi giorni sarò a San Giovanni in Fiore per tenere un incontro che da un lato favorisca un chiarimento interno e che, dall’altro, porti a rinnovare i legami della comunità azzurra, con umiltà e quel senso di responsabilità al cui rispetto richiamo tutti, con invito ad astenersi da dichiarazioni o commenti in attesa del chiarimento e del confronto già annunciati”.