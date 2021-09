Di Luigi Longo

Grande commozione a San Giorgio Morgeto per il funerale di Adriano Raso noto imprenditore nel settore della ristorazione, alberghiero e del turismo. Una partecipazione massiccia per rendere l’ ultimo omaggio ad una persoba perbene che ha dato tantissimo lavoro in Calabria, va anche detto, che tutte le persone hanno rispettato le norme anticovd , mascherine, distanziamento ecc…Adriano Raso è deceduto il 18 settembre al GOM di Reggio Calabria dopo quche giorno di ricovero in terapia intensiva. Raso colpito da una polmonite bilaterale da covid -19 non ce l’ha fatta a superare con le cure della struttura ospedaliero la grave malattia del vurus maledetto. Adriano Raso lascia la moglie Francesca e tre figli di cui uno solo maggiorenne