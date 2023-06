Ancora un altro progetto che coinvolge la collettività di San Ferdinando. Dopo quello presentato nel mese di maggio su iniziativa dell’assessore Ferdinando Maria Rizzo Ferdinando, riguardante la problematica della fibromialgia, nei giorni scorsi è stato presentato il programma mangia plastica.

Quello avviato dall’amministrazione comunale è un progetto che mira a sensibilizzare tutti i cittadini di San Ferdinando a contenere la produzione di plastica, attraverso l’utilizzo dell’eco-compattatore, e allo stesso favorire la raccolta selettiva e migliorare l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare.

L’eco-compattatore, o come viene comunemente chiamato mangia plastica, è in grado di riconoscere le bottiglie in Pet, ridurne il volume, e avviare così il percorso per il riciclo della plastica e la produzione di nuove bottiglie.

L’atteggiamento di cooperazione tramite l’uso della “macchina”, fa sapere l’assessore Ferdinando Maria Risso, premierà i più virtuosi, i quali otterranno, al raggiungimento di soglie prefissate, dei buoni sconto.

Il prossimo obiettivo dell’assessore Rizzo sarà quello di allargare la platea agli esercizi commerciali aderenti a tale iniziativa.

“Ringrazio i cittadini – ha commentato soddisfatto l’assessore Ferdinando Maria Rizzo – che hanno partecipato all’evento e i ragazzi del servizio civile che sono sempre presenti, collaborativi e disponibili”.