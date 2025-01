Il sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, è stato ricevuto insieme con il collega di Rosarno Pasquale Cutrì per un incontro istituzionale tenutosi a Palazzo Chigi con una delegazione di rappresentanti del governo e dei vertici territoriali.

Il meeting, svoltosi nel solco delle attività connesse al decreto legge nr. 208-2024 è stato convocato per discutere degli interventi previsti per il rilancio della città.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano con funzioni di Commissario per il decreto 208, il Sottosegretario Alfredo Mantovano, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, il Prefetto Maurizio Falco responsabile della struttura PNRR, il Governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute e i sindaci di San Ferdinando e Rosarno.

Gli interventi di riqualificazione proposti, da realizzarsi grazie ai fondi Coesione e al PNRR, interesseranno molti luoghi della città, avranno un elevato impatto sociale e sono volti al miglioramento della qualità della vita e alla promozione della partecipazione civica. Tra i principali progetti – oltre al definitivo superamento della Tendopoli con un intervento mirato a garantire decoro e sostenibilità, figurano la ristrutturazione e l’ampliamento dell’auditorium comunale, la riqualificazione dell’ingresso cittadino con nuove infrastrutture e aree verdi, il potenziamento del verde pubblico e la manutenzione straordinaria delle scuole.

Particolare attenzione sarà riservata anche al Villaggio Praja, un’area strategica per lo sviluppo urbanistico di San Ferdinando, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale locale e alla realizzazione di un nuovo oratorio con l’obiettivo di creare nuovi spazi di aggregazione per i giovani e le famiglie, favorire l’inclusione sociale e la condivisione delle risorse pubbliche.

Il piano prevede anche una generalizzata riqualificazione delle vie e delle piazze cittadine, con interventi mirati a migliorare la viabilità, la sicurezza, il decoro urbano e l’ottimale vivibilità degli spazi comuni. L’obiettivo è dare a San Ferdinando un volto più moderno e accessibile, incentivando il turismo e lo sviluppo economico locale ma contrastando, al contempo, ogni sacca di degrado legata alle vulnerabilità sociali.

Il Sindaco di San Ferdinando ha espresso grande soddisfazione per l’incontro, sottolineando l’importanza di una sinergia tra governo, enti locali e cittadini per garantire la piena realizzazione dei progetti. “Questi interventi rappresentano una svolta per la nostra comunità. Grazie alla collaborazione con le istituzioni nazionali e regionali, possiamo finalmente dare risposte concrete alle esigenze del territorio e costruire un futuro migliore per i nostri cittadini; la sinergia tra le istituzioni e la determinazione riscontrata anche presso i massimi livelli dello Stato ci conforta e ci fa ben sperare sul raggiungimento di quegli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti fin dal primo momento.” – ha dichiarato il primo cittadino.

L’incontro a Palazzo Chigi ha rappresentato un momento essenziale per definire il metodo di lavoro, delineare le prossime fasi operative e determinare i modelli di governance e coordinamento.

“L’amministrazione comunale rivolge sentimenti di gratitudine alle Istituzioni coinvolte, con sincero apprezzamento per l’attenzione dedicata ai processi di promozione dello sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini di San Ferdinando.

La riqualificazione di San Ferdinando con i Fondi Coesione e il PNRR M5C2, si inserisce in un più ampio contesto di rilancio e rigenerazione del territorio: oltre alle opere in corso e a quelle già concluse, sono già in fase avanzata numerosi nuovi progetti finanziati con altre misure che spaziano – solo per fare alcuni esempi – dal recupero di immobili pubblici alla realizzazione di infrastrutture sportive, dalla rinaturalizzazione della fascia costiera al recupero del Convento e di piazzale Cotugno.”