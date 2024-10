1Health1Life Italy Srl è lieta di annunciare il Convegno Internazionale “Normoabilità a tempo determinato??!!”, che si terrà il 26 ottobre 2024 presso il Palazzo Comunale di San Ferdinando (RC) dalle ore 10:00 alle 13:00. Questo evento segna l’inizio di un progetto innovativo e ambizioso, volto alla realizzazione di due laboratori specializzati per lo screening e la gestione medica delle persone disabili e fragili, con l’obiettivo di supportarle nel loro percorso sportivo. Il convegno, organizzato da Antonio Imeneo, responsabile del Centro Internazionale di Ricerca UniFUNVIC Europa/SPORT ACADEMY e membro dell’ufficio di presidenza della Fondazione Caponnetto per Inclusione e Invalidità, in collaborazione con 1health1lifeItaly, vedrà la

partecipazione di esperti del settore sanitario e sportivo, rappresentanti istituzionali e associazioni locali. Tra i temi principali trattati:

• L’inclusione dei disabili nello sport come strumento di integrazione sociale

• Barriere e opportunità per le persone con disabilità nel territorio calabrese

• Esperienze, progetti e testimonianze di successo

• Il ruolo delle istituzioni, del sistema sanitario e delle associazioni sportive

Il progetto, che si pone come obiettivo l’apertura di due laboratori per la gestione medica e lo screening dei pazienti, promuove lo sport come una forma di farmacoterapia psicologica e

funzionale. Questi laboratori offriranno servizi di valutazione medica, programmi sportivi personalizzati e monitoraggio continuo, migliorando la qualità della vita delle persone con disabilità o condizioni di fragilità.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per discutere delle sfide e delle soluzioni per migliorare l’accesso allo sport per tutti, e per avviare un dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. Germano Ventura, presidente di 1Health1Life Italy Srl, sottolinea l’importanza di questo progetto: “Il nostro obiettivo è creare un modello integrato di assistenza che utilizzi lo sport come strumento terapeutico e di inclusione sociale. La collaborazione con la Regione Calabria è fondamentale per la realizzazione di questo progetto, e ci auguriamo di poter contare sul loro patrocinio e supporto.”

Per ulteriori informazioni e accrediti stampa:

Ufficio Stampa 1Health1Life Italy Srl

Email: comunicazione@1health1lifeitaly.com

Speriamo di accoglierVi numerosi per condividere insieme un momento di riflessione e crescita su un

tema così importante.

