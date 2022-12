San Ferdinando chiude il ciclo delle celebrazioni per il suo bicentenario con un concerto Gospel nella Sala Consiliare.

Giovedì 29 dicembre il Comune ha ospitato la band “Non solo Gospel” di Salerno che ha offerto un concerto di altissimo livello per allietare la città nel contesto della calda atmosfera natalizia.

Lo spettacolo, di elevato spessore tecnico e culturale, ha proposto brani natalizi della tradizione americana, famosi pezzi Gospel e brani pop tra cui “Imagine” di John Lennon e “Heal the World” di Michael Jackson.

Il concerto ha commosso tutti, gli spettatori erano tutti visibilmente emozionati di fronte al talento della band e alla azzeccata selezione musicale.

“E’ stato un momento toccante, ci siamo sentiti tutti uniti nel nome della musica e del Natale” ha affermato il sindaco, Luca Gaetano “e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento, dall’assessore alla Cultura Francesco Barbieri, cui si deve l’ideazione del Bicentenario, e soprattutto al consigliere Stilo che, da delegato allo spettacolo, ha contribuito alla programmazione degli eventi con un occhio attento alla qualità artistica delle diverse proposte.”

Un Natale all’insegna della condivisione e della partecipazione, a suggello di un autunno che ha visto i cittadini coinvolti nel recupero della storia e delle tradizioni senza per questo trascurare l’aspetto ludico e di intrattenimento.