Samuele Ruggiero è un giocatore della Gioiese 1918

Di Clemente Corvo

Nuovo arrivo in maglia viola. La A.S.D. Gioiese 1918 è lieta di comunicare che è stato sottoscritto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Samuele Ruggiero. Il ragazzo, classe 2004, è un esterno d’attacco proveniente dalla Bagnarese, dove lo scorso anno, in Promozione, ha totalizzato 23 presenze. Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio “Pro bagnara” di Felice Cotroneo. Ha militato nella

Reggina under 17 (con mister Nocera) e nella Segato allievi regionali elite. La Società coglie l’occasione per dare il benvenuto nel club a Samuele e augurargli un ottimo campionato.