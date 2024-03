Salvini “Su Ponte determinati, in Sicilia investimenti senza precedenti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo determinati a realizzare il Ponte dopo decenni di chiacchiere e di troppi no, inizieremo i lavori quando tutto sarà chiaro e definito ma non voglio perdere tempo”.

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini in una intervista di Mario Barresi sul quotidiano La Sicilia. “Mi dispiace che alle idee e ai progetti la sinistra preferisca reagire con insulti e carte bollate. Non sono preoccupato, d’altronde il Pci era contrario perfino all’Autostrada del Sole…” continua Salvini che allarga il discorso sulle infrastrutture. “Il Ponte serve proprio perchè, a differenza del passato, c’è un piano di investimenti senza precedenti in Sicilia e Calabria. Nelle ultime ore il Cipess ha confermato interventi da 172 milioni nel contratto di programma Anas per la Sicilia. Come Fs, per la Sicilia sono previsti circa 39 miliardi di cui quasi 17 per Anas nel piano decennale. La Lega rivendica di aver voluto un piano di investimenti straordinario per la Sicilia che non ha precedenti nella storia».

In merito al fatto che 1,3 miliardi di cofinanziamento per l’opera sullo Stretto siano stati prelevati dal “tesoretto” del Fsc della Sicilia Salvini spiega: E’ un’opera a vantaggio di tutto il territorio nazionale ma che ricade sulla Sicilia e sulla Calabria, tanto che ci saranno molte opere a contorno del ponte dando concretezza a quella coesione territoriale voluta da Bruxelles. Aggiungo che anche Lombardia e Veneto contribuiscono alle Olimpiadi Milano Cortina, che daranno lustro a tutto il Paese. E la Sicilia ha ottenuto quasi 6 miliardi di fondi Fsc, la Lombardia meno di uno». Per quanto riguarda i termovalorizzatori per cui la Sicilia avrà 800 milioni: “Nelle regioni dove la Lega governa da più tempo i termovalorizzatori ci sono e lo smaltimento dei rifiuti è un vantaggio per la collettività”.

A proposito delle voci su una candidatura di Stancanelli, eurodeputato eletto con FdI nella lista della Lega: “Raffaele Stancanelli, di cui conosco lo stile e il profilo di bravo amministratore e apprezzato eurodeputato, sarebbe un peccato disperdesse questo patrimonio di esperienza per la Sicilia. Per questo mi farebbe piacere parlarne con lui”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).