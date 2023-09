Salvini “Più sanzioni per chi usa il cellulare alla guida”

ROMA (ITALPRESS) – Alla stesura del nuovo codice della strada “stiamo lavorando giorno e notte. Lo faccio da ministro e da papà perchè ogni giorno ci sono troppi morti sulle strade, quindi tolleranza zero per chi si mette alla guida ubriaco o drogato”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato dal Tg2. “Più controlli – ha aggiunto -, più prevenzione, più tutela per ciclisti e motociclisti e un aumento delle sanzioni per chi usa il telefonino alla guida perchè la maggior parte degli incidenti avviene per distrazione”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).