Dopo il clamore sulle mascherine dentro il cellophane lanciate dal leghista Leo Battaglia, il leader del Carroccio Matteo Salvini in visita a Gambarie ha detto “Per quello che mi riguarda le mascherine si indossano. Io porterò quella dell’Aspromonte per rendere omaggio a questa terra di bellezza e di sofferenza in questi giorni”.

E si sofferma anche sul Reddito di Cittadinanza affermando che, “Devo dire che in una settimana abbiamo girato tutte le province della Calabria, abbiamo incontrato cittadini, imprenditori, operai, pescatori, agricoltori, c’è tanta fiducia nella Lega. Tutti mi chiedono di togliere il reddito di cittadinanza perché così com’è non funziona e fa solo danni in tutta la Calabria e quindi lo faremo”.

In serata ha fatto tappa a Taurianova nel gazebo per la raccolta delle firme sul referendum per la giustizia. E parla di “azzeramento del debito sanitario”, “Assolutamente d’accordo. La sanità torni in mano ai calabresi, i vari commissari che si sono succeduti hanno fatto solo danni ed aumentato il deficit”.