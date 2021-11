La stazione di Soccorso Alpino Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stata allertata intorno alle 1:00 dalla centrale operativa del 112 di Bianco (RC), per un altro disperso.

Le ricerche primarie, si sono dapprima concentrate nella zona di Serro Cerasia, per poi spostarsi sulla strada che porta a Polsi. Successivamente, unitamente ad una pattuglia dei Carabinieri di San Luca, verso il casello di Canolo.

La presenza, su questa strada, di un’auto bruciata ha insospettito i Carabinieri ed i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Aspromonte, che si sono fermati. Un carabiniere ha notato, poco distante dall’autovettura, una persona viva che si lamentava. L’uomo, in stato di ipotermia e con leggere ustioni sul corpo, è stato elitrasportato, con un elicottero del 118, presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.