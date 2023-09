CATANIA (ITALPRESS) – Salva la Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università di Catania.

“Grazie all’intervento tempestivo del Commissario Straordinario dell’Arnas Garibaldi di Catania, Fabrizio De Nicola, e del rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, su iniziativa del Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatra, professore Salvatore Piro con il supporto del professore Francesco Purrello, la storica Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Ateneo catanese è stata accreditata nella nuova sede dell’Arnas Garibaldi, dopo la recente chiusura in altro Presidio Ospedaliero”, si legge in una nota, che evidenzia come “siffatta operazione sottolinea la solida collaborazione istituzionale tra enti a vocazione differente che operano con efficacia sul territorio, ponendosi peraltro come modello significativo per ulteriori iniziative di questo genere”.

– foto ufficio stampa Arnas Garibaldi di Catania, da sinistra Fabrizio De Nicola e Salvatore Piro –

